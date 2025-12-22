Разработчик Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака Robux в России

Компания, владеющая игровой платформой Roblox, подала заявку на регистрацию в России товарного знака Robux. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление в Роспатент от компании «Роблокс корпорейшн» из США поступило еще 18 декабря. Товарный знак планируется зарегистрировать по четырем классам (№ 9, 35, 41, 42) международной классификации товаров и услуг. Сюда входит компьютерное программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, услуги онлайн-торговли, услуги развлечений и разработка видеоигр.

3 декабря Роскомнадзор сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового распространения многочисленного количества материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только. При этом ранее Роскомнадзор неоднократно направлял требования по обеспечению безопасности детей на платформе.

Руководство Roblox обратилось в Роскомнадзор, заявив о готовности к взаимодействию с целью принятия мер, нужных для удаления деструктивной и опасной информации, а также пресечения преступных действий.

Ранее Путин заявил, что в России ничего не запрещают.