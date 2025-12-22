Облачный гейминг GeForce NOW внедрит лимит в 100 часов в месяц

С 1 января 2026 года NVIDIA введет жесткий лимит в 100 часов игры в месяц для всех пользователей облачного сервиса GeForce NOW — независимо от тарифа и региона.

Ограничение коснется как бесплатных, так и платных подписчиков. После исчерпания лимита, часы нельзя будет докупить «пакетом» на месяц.

NVIDIA предложит только дополнительные блоки по 15 часов, причем по повышенной цене. Для тарифа Performance ($10 в месяц) доплата составит $3 за каждые 15 часов. Для Ultimate ($20 в месяц) — $6 за тот же объем.

О введении лимита компания впервые сообщила еще в 2024 году, но тогда пообещала отложить его для действующих подписчиков.

Теперь решение окончательное. По подсчетам пользователей Reddit, при игре более трех часов в день итоговые расходы могут заметно вырасти уже в первые месяцы 2026 года.