Домашние ПК еще не скоро получат массовую унифицированную память

Эксперты Digital Foundry считают, что массового перехода домашних ПК на унифицированную память в ближайшие годы ждать не стоит.

Даже на фоне дефицита и роста цен на DDR5. И это несмотря на то, что такая архитектура уже используется в тех же консолях, APU и гибридных устройствах. По мнению DF, экосистема настольных ПК к ним пока не готова.

Ключевая проблема — программная. Windows и современные API не работают с памятью так же эффективно, как консольные ОС.

Даже при едином пуле оперативной памяти, его приходится вручную делить между системой и графикой. В то же время DirectX и DirectStorage продолжают использовать промежуточные копии данных.

Как итог — текстуры дублируются и в оперативной памяти, и в видеопамяти, увеличивая общее потребление.

Для реальной выгоды потребовались бы масштабные изменения в API, драйверах и играх, а такие сдвиги в ПК-индустрии занимают годы. Дополнительно остается нерешенным вопрос апгрейда и узкого места в виде PCIe.