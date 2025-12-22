Asus ROG STRIX X870E-E стал лучшей материнской платой 2025 года

Wccftech подвел итоги 2025 года и назвал лучшие материнские платы в разных категориях.

© Ferra.ru

Главной платой года стала Asus ROG STRIX X870E-E. Ее отметили за мощную 18-фазную подсистему питания, богатый набор интерфейсов и удачное соотношение цены и характеристик.

Лучшим вариантом для процессоров Intel признали Gigabyte Z890 AORUS Master с высоким разгонным потенциалом для чипов Arrow Lake.

В бюджетной категории победила MSI B850MPOWER. При цене $229 она предлагает стабильность и разгон на уровне более дорогих моделей.

В качестве альтернативы для AM5 эксперты выделили ASRock X870 Nova WiFi с 21-фазным VRM. Лучшей Mini-ITX платой стала MSI MPG B850I Edge TI WiFi, а в сегменте топовых решений отметили Gigabyte X870E AORUS Master ICE X3D для флагманских сборок.