Перечислены лучшие и худшие процессоры и видеокарты по итогам 2025 года

Эксперт YouTube-канала "Я так Решил" рассказал, на какие комплектующие для компа сейчас стоит обращать внимание, а от покупки каких лучше отказаться.

Процессоры

Лучший игровой процессор. Абсолютный король игр - это Ryzen 7 9800X3D. Благодаря новой архитектуре в нём устранили недостаток предшественника, то есть низкие частоты. Из минусов у него цена, а также производительность в тяжёлых играх или задачах по сравнению с вариантами без X3D-кэша.

Лучший универсал. Им ожидаемо становится Ryzen 9 9950X3D. Игры и софт работают с ним практически идеально из коробки. В то же время он очень дорогой и не самый холодный.

Народный выбор. Это AMD Ryzen 5 7500F/7600/9600Х. Даже в конце 2025 года они тянут все игры.

Разочарование года. Им стал Intel Core Ultra 9 285K и вся линейка Arrow Lake. У них регресс в играх, а ряде рабочих задач они медленнее старого i9-14900K и хуже всей линейки X3D. Кроме того, матплаты для новой платформы стоят неоправданно дорого. Были у пользователей и глюки на старте, и проблемы с планировщиком Windows, и сырые BIOS.

Видеокарты

Лучший вариант. Вне конкуренции остаётся RTX 5090. Альтернативы ей сейчас просто нет.

Разумный топ. Это AMD Radeon RX 9070 XT. Идеальная видеокарта для QHD-гейминга по цене среднего сегмента. Правда, FSR 4 всё ещё уступает DLSS по качеству и в рабочих задачах она слабее.

Лучшая бюджетная видеокарта. Ею становится Intel Arc B580. Правда, у неё всё ещё могут мелкие баги и глюки в старых играх с DX9 или DX10.

Худший вариант для геймера. Это RTX 5060 на 8 ГБ. Сюда же можно отнести 5050 и 5060 Ti на 8 ГБ.