Netflix усиливает игровое направление разработчиком игровых аватаров

Netflix приобрел компанию Ready Player Me, специализирующуюся на создании цифровых аватаров для игр и виртуальных миров. Сделка стала частью стратегии стриминга по развитию игрового направления и расширению интерактивных форматов внутри экосистемы сервиса, сообщает Variety.

Ready Player Me основана в Эстонии и известна технологией, позволяющей пользователям создавать единый аватар, который можно использовать сразу в нескольких играх и приложениях. Netflix планирует интегрировать эти решения в собственные игровые продукты, чтобы усилить персонализацию и вовлеченность аудитории.

По словам представителей компании, аватары могут стать ключевым элементом будущих игр Netflix, позволяя игрокам сохранять цифровую идентичность при переходе между проектами. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Команда Ready Player Me, насчитывающая около 20 сотрудников, полностью перейдет в подразделение Netflix Games. При этом публичный сервис по созданию аватаров и внешние интеграции будут постепенно свернуты, ожидается, что они прекратят работу в 2026 году, после завершения интеграции в структуру стриминга.

Netflix последовательно развивает игровое направление с 2021 года, запуская мобильные игры для подписчиков и экспериментируя с интерактивным контентом. Покупка Ready Player Me сигнализирует о смещении фокуса от отдельных игр к созданию единой игровой среды, где ключевую роль будет играть персонализация и долгосрочное вовлечение пользователей.