iFixit добрались до внутренностей первого шлема дополненной реальности Samsung

Samsung Galaxy XR — это попытка сделать дорогие нынче XR-гарнитуры более “массовыми”. 1800 долларов её стоимости выглядят приятнее 3500 долларов за решение Apple, но насколько легко обслуживать и ремонтировать Galaxy XR? Выяснили эксперты iFixit.

© Ferra.ru

В отличие от Apple Vision Pro, Samsung отказалась от экрана с «искусственными глазами» на передней панели. Это упростило конструкцию и снизило риск повреждений. Одним из удачных решений стал внешний аккумулятор. Он уменьшает нагрузку на голову и, что важнее, его проще заменить со временем.

© iFixit

Интересно, что внутри Galaxy XR есть наклейка «Void if tampered» («Недействительно в случае вскрытия»). Внутри много винтов, а под ними — “продуманная конструкция”. Все компоненты расположены в одном слое. Наклейка, кстати, говорит о том, что Samsung не рассчитывает на умелые руки энтузиастов, тем более публиковать никаких руководств по ремонту компания, видимо, не планирует.

© iFixit

Некоторые элементы, которые соприкасаются с кожей, например передняя накладка, крепятся на магнитах и легко снимаются для чистки или замены. Однако задняя подушка не предназначена для снятия.

Камеры и датчики собраны в отдельный модуль, что облегчает доступ к основной электронике. Материнская плата и система охлаждения тоже относительно удобны для ремонта. Особенно экспертов порадовало, что дорогие экраны micro-OLED крепятся на винтах, без клея.

Galaxy XR хоть и показывает “прогресс” в конструкции, но вопрос всё тот же: обеспечит ли Samsung доступ к запчастям и ремонту.