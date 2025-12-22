Google прекратила поддержку браузера для Sega Dreamcast 1998 года

Компания Google фактически отключила встроенный браузер игровой консоли Sega Dreamcast, прекратив работу PlanetWeb 3.0 — последней и наиболее актуальной версии браузера для устройства, выпущенного более 25 лет назад. Об этом сообщает портал iXBT.

PlanetWeb 3.0 был представлен в 2001 году и стал финальной редакцией. Первая версия браузера вышла в 1999 году, а версия 2.0 — в 2000-м. Таким образом, официальная история браузерных решений для Dreamcast охватывает порядка 26 лет.

Примечательно, что PlanetWeb не являлся предустановленным программным обеспечением консоли. Браузер распространялся на отдельных дисках и устанавливался пользователями вручную. Такие диски все еще можно найти на торговых площадках.

Несмотря на прекращение поддержки, владельцы Sega Dreamcast по-прежнему имеют возможность выхода в интернет. Для этого можно использовать стороннее фанатское решение FrogFind, которое формирует текстовые HTML-страницы на основе поисковых результатов DuckDuckGo, адаптированные под возможности устаревшего оборудования.

Sega Dreamcast — последняя домашняя игровая система компании Sega, выпущенная в 1998 году.

