PARIVISION победила OG и прошла в следующий раунд DreamLeague Season 27 по Dota 2

Команда OG завершила выступление на DreamLeague Season 27 по Dota 2, проиграв российской PARIVISION в матче нижней сетки плей-офф. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу коллектива PARIVISION.

Поражение оставило состав OG под руководством Ролена Андре Габриэля Skem Онга на пятом–шестом местах. За этот результат команда заработала $ 14 тыс. призовых.

PARIVISION, в свою очередь, обеспечила себе попадание в топ-4 соревнования, что также гарантирует прямые приглашения на два следующих крупных турнира от ESL без необходимости проходить квалификации.

В следующем раунде плей-офф PARIVISION сыграет с Xtreme Gaming, продолжив борьбу за титул чемпиона.

DreamLeague Season 27 проходит с 10 по 21 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет $ 750 тыс.