Valve прекратила производство последней модификации Steam Deck LCD на 256 ГБ

Valve прекратила производство Steam Deck с LCD-экраном на 256 ГБ. Таким образом, компания полностью завершила линейку портативного ПК с ЖК-дисплеями, оставив в продаже исключительно OLED-модификации, о чем сообщается на сайте Steam.

© Газета.Ru

Согласно обновлению на странице устройства в Steam, отныне покупателям будут доступны только версии Steam Deck OLED с объемом памяти 512 ГБ и 1 ТБ. Ранее Valve уже отказалась от LCD-моделей на 64 ГБ и 512 ГБ после выхода OLED-версий устройства.

В самой компании еще в конце 2023 года называли Steam Deck OLED финальной и наиболее выверенной версией портативного ПК. Помимо экрана с повышенной контрастностью, OLED-модификации получили незначительный прирост производительности в играх и улучшенную автономность по сравнению с предыдущими LCD-вариантами.

Steam Deck OLED — это портативный игровой ПК в формфакторе консоли под управлением операционной системы SteamOS на базе Linux. Устройство оснащается 7,4-дюймовым OLED-экраном, процессором AMD, оперативной памятью на 16 ГБ и батареей емкостью 50 Вт*ч.

