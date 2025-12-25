Apple готовит к выпуску первый iMac с OLED-дисплеем

В следующем году Apple начнёт выпускать устройства с OLED-дисплеями. Ожидается, что первым станет MacBook Pro M6, а за ним последует iPad mini 8. Кроме того, стало известно, что компания также начала разработку OLED-дисплеев для 24-дюймового iMac.

Согласно сообщениям из Южной Кореи, технические характеристики планируемого OLED-дисплея для iMac в значительной степени уже определены. По имеющимся данным, Apple направляет запросы на предоставление информации компаниям LG и Samsung – это стандартный шаг после определения основных требований к продукту. Далее, как ожидается, компания из Купертино перейдёт к этапу ценообразования.

По имеющейся информации, Apple интересует 24-дюймовый дисплей с яркостью 600 нит и плотностью пикселей 281 ppi. Эти показатели представляют собой заметное увеличение яркости по сравнению с текущими ЖК-экранами iMac, которые обеспечивают до 500 нит, при этом плотность пикселей останется на прежнем уровне. Главным отличием станет бесконечный коэффициент контрастности, обеспечиваемый технологией OLED.

Сообщается, что Samsung и LG будут отвечать за разработку OLED-панелей для iMac. В качестве основных вариантов рассматриваются технология QD-OLED от Samsung Display и W-OLED от LG Display. Однако по данным источников, Apple больше склоняется к использованию технологии RGB OLED, которая обеспечивает более высокую точность цветопередачи за счёт отображения красного, зелёного и синего цветов в каждом субпикселе. При этом подчёркивается, что данная технология пока недостаточно зрелая для экранов диагональю 20-30 дюймов и в основном применяется в более компактных устройствах.

Согласно отчёту, разработку OLED-панели планируется завершить в 2027 или 2028 году. В этот период Apple, по всей видимости, представит модель iMac Pro с mini-LED-экраном, который, по слухам, тестируется с процессором M5 Max.

