Спустя 12 лет гоночная игра Real Racing 3 прекращает свое существование

Спустя 12 лет гоночная игра Real Racing 3 прекращает своё существование
Компания EA Mobile объявила, что популярная мобильная гоночная игра Real Racing 3 будет закрыта после двенадцати лет существования. Закрытие будет поэтапным: начиная с удаления с цифровых витрин в этом месяце, и заканчивая полным отключением серверов в начале 2026 года.
Чтобы обеспечить плавный переход, у игроков будет достаточно времени для подведения итогов и использования оставшихся ресурсов:
Студия предоставила точный график:
- 18 декабря 2025 года: покупки в приложении будут отключены, транзакции и продажа товаров за реальные деньги — прекращаются.
- 19 марта 2026 года: все игровые серверы будут деактивированы.
18 декабря 2025 года: покупки в приложении будут отключены, транзакции и продажа товаров за реальные деньги — прекращаются. 19 марта 2026 года: все игровые серверы будут деактивированы.
Хотя с 18 декабря 2025 года игра больше не доступна для новых загрузок, нынешние игроки, которые ранее скачивали игру, по-прежнему могут получить к ней доступ через историю своей учетной записи в App Store или Google Play. У действующих игроков есть время до 19 марта 2026 года, чтобы воспользоваться любой оставшейся внутриигровой валютой. После этой даты срок действия любой неиспользованной валюты истечёт, а доступ к игровым функциям и контенту будет навсегда прекращён.