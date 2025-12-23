Спустя 12 лет гоночная игра Real Racing 3 прекращает свое существование

Компания EA Mobile объявила, что популярная мобильная гоночная игра Real Racing 3 будет закрыта после двенадцати лет существования. Закрытие будет поэтапным: начиная с удаления с цифровых витрин в этом месяце, и заканчивая полным отключением серверов в начале 2026 года.

Чтобы обеспечить плавный переход, у игроков будет достаточно времени для подведения итогов и использования оставшихся ресурсов:

Студия предоставила точный график:

18 декабря 2025 года: покупки в приложении будут отключены, транзакции и продажа товаров за реальные деньги — прекращаются. 19 марта 2026 года: все игровые серверы будут деактивированы.

Хотя с 18 декабря 2025 года игра больше не доступна для новых загрузок, нынешние игроки, которые ранее скачивали игру, по-прежнему могут получить к ней доступ через историю своей учетной записи в App Store или Google Play. У действующих игроков есть время до 19 марта 2026 года, чтобы воспользоваться любой оставшейся внутриигровой валютой. После этой даты срок действия любой неиспользованной валюты истечёт, а доступ к игровым функциям и контенту будет навсегда прекращён.