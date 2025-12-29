Лучшие квесты за всю историю Fallout

Франшизу Fallout помнят и знают, в основном, по сеттингу, атмосфере и отдельным персонажам, но не по каким-то специфическим квестам. Тем не менее, почти за 30 лет существования серии некоторые задания всплывают в обсуждениях чаще, чем другие. Портал PC Gamer рассказал о лучших квестах за всю историю Fallout.

«Серебряный плащ» (Fallout 4)

«Серебряный плащ», по сути, дает игроку возможность почувствовать себя супергероем — у него даже ненадолго появится собственный Люциус Фокс, как у Бэтмена. По ходу задания нужно и говорить нарочито брутальным голосом, и грозить злодеям серебряным пистолет-пулеметом, и оставлять на телах побежденных врагов визитные карточки. Но, конечно, ситуация быстро выходит из-под контроля, когда преступники Пустошей решают дать отпор герою.

Что произошло с Карлом (Fallout 2)

Ставки как никогда высоки. Жители городка под названием Мордок хотят уничтожить сообщество пещерных фермеров, которых обвиняют в исчезновении одного из местных — Карла. Фермеры же утверждают, что Карл убежал куда-то на северо-запад.

Fallout 2 дает игроку месяц игрового времени, чтобы разобраться в произошедшем. И этого месяца едва хватит, чтобы пересечь пустыню, вытащить Карла из запоя в баре в другом городе, и вернуться с ним назад в Модок, чтобы оправдать фермеров. Но, конечно, жестких сроков можно избежать, если проехать пустыню на единственной в истории серии работающей машине.

«Забери его!» (Fallout 3)

Финал сюжета Fallout 3 в свое время подкупал зрелищностью. А именно, маршем огромного, боевого, ненавидящего коммунизм робота Либерти Прайм, которого починило Братство стали. Игроку же предстоит сопровождать его на пути к вашингтонскому водоочистителю, чтобы перехватить контроль над проектом «Чистота» из рук нового президента США.

По сути, это ответ Fallout 3 стандартным миссиям подобного рода из различных шутеров. Иначе смысл делать игру с перспективой от третьего лица, если она не может вволю обыграть смешные FPS-клише? Дюжины часов спокойных прогулок по пустоши, предваряющих этот момент, лишь подчеркивают контраст.

«Давай полетаем» (Fallout: New Vegas)

Для некоторых фанатов Fallout есть лишь одно братство — и нет, это не Братство стали. Гули, окопавшиеся на тестовом полигоне REPCONN, готовятся к запуску ракеты, и им нужна помощь с поиском недостающих запчастей, а также зачисткой зданий от врагов. «Давай полетаем» запоминается неожиданно смешным финалом — гули, наконец собрав свою ракету, хаотично улетают на орбиту под аккомпанемент «Полета валькирий».

Но значительная часть шарма этого квеста кроется в его комплексности. Так, в подвале пускового центра обитают невидимые мутанты, которых, при должном терпении, не обязательно прогонять силой. А двигатели ракеты можно саботировать, насыпав в них сладкие хлопья для завтрака. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить запутавшегося инженера-человека, который твердо уверен, что он гуль, но обречен быть брошенным своей найденной семьей.

Инициация в Братство стали (Fallout 1)

Первая встреча выходца из Убежища с Братством стали в оригинальной Fallout коротка и неприятна. Его бункер выглядит впечатляюще на фоне южно-калифорнийской пустыни — монумент технологиям, которые хранятся внутри. Но если попросить о вступлении в Братство, то игрока отправят на задание где-то на грани между школьным розыгрышем и крестовым походом. Нужно всего лишь добраться до древних руин ордена и принести оттуда какой-нибудь артефакт.

Нюанс в том, что руины — на самом деле Свечение, самая радиоактивная точка на карте Fallout. Вернуться живым из заброшенного военно-исследовательского бункера сможет только самый подготовленный игрок. Таким образом, всего один квест прекрасно передает ценности Братства стали: технологические реликвии для него важнее, чем человеческая жизнь.

«Солнечные блики» (Fallout: New Vegas)

Микрокосм всего, за что любят Fallout: New Vegas, ужатый в рамки одного квеста. ГЕЛИОС Один — солнечная электростанция, которую НКР хочет подключить к своей сети, чтобы снабжать граждан светом. К несчастью для них, физик, которому поручили наладить технологию — бесталанный мошенник, а его помощник — шпион Последователей Апокалипсиса.

Проникнуть внутрь можно самыми разными способами: пройти проверки красноречия, науки или взлома, а то и вообще замаскироваться под солдата НКР. После этого предстоит завоевать доверие шпиона… Или же просто стащить у него из кармана пароль к терминалу.

По ходу квеста игрок также узнает о провальной попытке Братства стали защитить электростанцию — катастрофе, которая поставила филиал группы в Мохаве на грань исчезновения. Наконец, изучив прошлое, можно принять решение о будущем и выбрать, куда отправится энергия ГЕЛИОС Один.

Поиски водного чипа (Fallout 1)

Fallout 1 выкидывает игрока из Убежища с простым и понятным заданием — найти сменный чип для системы очистки воды, и быстро. Иначе у обитателей Убежища попросту закончится питьевая вода.

Первый сюжетный квест в истории Fallout достаточно противоречив, поскольку он ставит игрока перед строгим таймером в жанре, где события обычно развиваются в удобном игроку темпе. Но он также по-своему гениален, ведь паника может толкнуть на неидеальные решения. В Хабе гибель Убежища можно ненадолго оттянуть, отправив туда караван торговцев водой. А самые отчаявшиеся могут украсть водный чип из близлежащего поселения гулей, не разбираясь, что станет с его бывшими владельцами.

Наконец, дизайнер оригинальной Fallout Тим Кейн вообще считает поиски водного чипа жестокой шуткой над протагонистом. Три готовых персонажа, из которых игрок может выбрать одного перед стартом — хулиганы, от которых Убежище было бы радо избавиться. Едва выйдя на поверхность, игрок тут же находит труп Эда — бывшего обитателя Убежища, который умер, ступив всего пару шагов на поверхность. Может, никто и не ждет, что протагонист вернется домой.