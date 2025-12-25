TES V Skyrim работает на Switch 2 хуже, чем на первом Switch

Специалисты Digital Foundry проанализировали техническое состояние вышедшей в декабре для Nintendo Switch 2 нативной версии The Elder Scrolls V: Skyrim и пришли к неоднозначным выводам. Разбор был опубликован на одноименном YouTube-канале.

С точки зрения графики версия для Switch 2 демонстрирует высокий уровень исполнения и сопоставима с изданием для PlayStation 5. Игра работает в разрешении 4K с использованием DLSS. При этом базовое разрешение рендеринга достигает 1440p. Визуально проект заметно превосходит версию для Switch первого поколения. Однако по производительности уступает конкуренту: на PS5 Skyrim работает при 60 кадрах в секунду, тогда как на Switch 2 показатель ограничен 30 к/с.

Ключевой проблемой, на которую обратили внимание аналитики, стала высокая задержка ввода. Согласно замерам Digital Foundry, на PlayStation 5 она составляет около 120 мс, тогда как на Switch 2 приближается к 300 мс, тогда как на оригинальной Switch 2019 года задержка оценивается примерно в 200 мс. Это заметно ниже, чем на новой консоли, но все равно существенно выше, чем у PlayStation 5.

Эксперты отмечают, что ситуация с оригинальной Switch указывает на системный характер проблемы. Если бы разработчики планировали или могли существенно сократить задержку ввода, это, вероятно, было бы реализовано еще в предыдущем поколении. В связи с этим эксперты считают, что проблема не будет устранена в версии для Switch 2.

