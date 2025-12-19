В России анонсировали ремастер GTA: San Andreas на базе движка GTA V

Команда российских моддеров Revolution Team представила первый тизер-трейлер проекта GTA San Andreas Nextgen Edition — неофициального ремастера культовой игры Rockstar, создаваемого на движке RAGE из GTA V. Ролик был опубликован в VK-сообществе разработчиков. Авторы работы сообщили, что их предыдущая модификация — Vice City Nextgen Edition — достигла "логического финала": актуальная версия 1.2 полностью играбельна, получила широкое распространение среди игроков и продолжает развиваться силами сообщества. На этом фоне команда приняла решение сосредоточиться на более масштабном и технически сложном проекте, перенеся события GTA San Andreas в инфраструктуру GTA V. В опубликованном заявлении Revolution Team подчеркнули, что новый проект будет развиваться более сдержанно с точки зрения публичных анонсов, однако амбиции команды заметно выросли. Использование GTA V в качестве технологической базы должно обеспечить современную графику, улучшенные эффекты и обновленные игровые механики. Предыдущий проект моддеров ранее привлек внимание правообладателя: издатель предпринимал попытки ограничить распространение Vice City Nextgen Edition, которая создавалась на базе движка GTA IV. Тем не менее релиз состоялся, после чего мод получил обновления и был доработан при участии сторонних энтузиастов. На текущий момент GTA San Andreas Nextgen Edition находится в стадии активной разработки. Сроки выхода модификации не раскрываются.