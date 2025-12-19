Игровая портативная консоль Lenovo Legion Go 2 получит SteamOS

Lenovo планирует представить на выставке CES 2026 новую версию портативной игровой консоли Legion Go 2 под управлением SteamOS, которая может стать самым доступным устройством с процессором Ryzen Z2 Extreme. Об этом сообщает Windows Latest.

Оригинальная версия Legion Go 2 под управлением Windows 11 уже продается по цене около $1100 (около 88 тыс. руб.), что на уровне конкурирующих решений от Asus и MSI. Однако опыт Lenovo с моделью Legion Go S показывает, что переход на SteamOS способен заметно удешевить продукт: версия с Windows 11 оценена в $730 (около 58,4 тыс. руб.), тогда как вариант со SteamOS стоит $600 (около 48 тыс. руб.).

По аналогии с этим подходом, Legion Go 2 на SteamOS может получить цену ниже $1000 (около 80 тыс. руб.), что сделает ее не только самой дешевой консолью с Ryzen Z2 Extreme, но и первым устройством на этом процессоре, преодолевшим психологическую ценовую отметку.

Дополнительным фактором конкурентоспособности может стать и прирост производительности — SteamOS традиционно демонстрирует более эффективное использование ресурсов по сравнению с Windows в портативных игровых системах.

