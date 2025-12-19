Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, декабрь 2025

The Game Awards отгремела, 2025 год подходит к концу, игровая индустрия традиционно замедляется — но играть, как обычно, есть во что. Мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store ежедневно до 31 декабря проходят раздачи игр. На прошлой неделе в магазине можно было забрать Hogwarts Legacy, а на этой отдают Jotunnslayer — гибрид roguelike и bullet heaven в сеттинге скандинавской мифологии. Чтобы выжить, игроку предстоит отбиваться от полчищ мифических монстров и собирать благословения богов, постепенно становясь все сильнее. Игру можно бесплатно забрать до 18:00 19 декабря!

© EGS

В Steam вышла демоверсия Surfpunk: тропического roguelite о серфингистах, которым предстоит зачистить солнечный архипелаг от монстров. Игроку, одному или в компании товарищей, нужно примчаться на острова, взять как можно больше ценного лута и сбежать, пока архипелаг не накрыло огромное цунами. Демоверсия обещает как минимум 10 часов контента, а у полноценной Surfpunk пока нет даты релиза.

© Steam

Фанаты платформеров могут попробовать в Steam демоверсию Super Meat Boy 3D. Мясной пацан возвращается — теперь в трех измерениях. Игра обещает стать не менее хардкорной, чем оригинальная Super Meat Boy: будут и боссы, и забойный саундтрек, и целая коллекция особенно сложных уровней в «темном мире».

© Steam

Наконец, в Steam вышел подарок поклонникам Half-Life, расстроенным, что на The Game Awards не было никаких новостей о третьей части. Half-Life: Legacy — своего рода фанатское переиздание оригинальной игры, которое исправляет множество багов и немного правит некоторые механики (например, ограничение на скорость при банни-хопах). Legacy также добавляет в игру достижения и поддержку мастерской Steam.