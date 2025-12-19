В Роскомнадзоре прокомментировали возможную блокировку The Sims

Роскомнадзор не планирует блокировать популярную компьютерную игру The Sims на территории России, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства изданию "Абзац".

© m24.ru

Недавно общественники движения "Отцы рядом" призвали ограничить эту игру в РФ. Они считают, что The Sims оказывает негативное влияние на развитие детей и формирование их мировоззрения.

"В настоящее время оснований для применения ограничений к компьютерной игре Sims нет", – объяснил Роскомнадзор.

Ранее был проведен опрос, за что россияне любят компьютерную игру. Чаще всего участники исследования называют ее эффективным способом поднять настроение – такой вариант ответа выбрали 45% респондентов.

Кроме того, 23% опрошенных ассоциируют The Sims с возможностью создать "жизнь мечты", а 21% считают игру хорошим способом весело провести время с друзьями. Для 16% участников опроса серия игр стала источником популярных мемов и шуток.

Результаты исследования также показали, что The Sims знакома большинству россиян. Более половины респондентов (53%) хотя бы один раз играли в эту видеоигру. Еще 16% знают о серии понаслышке, а 12% читали материалы или смотрели видеоконтент, связанный с The Sims.