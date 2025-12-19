Какие игры покинут подписку PS Plus в январе 2026 года

В январе 2026 года каталог PlayStation Plus Extra и Premium покинут сразу четыре игры.

Традиционно ротация происходит в середине месяца, поэтому у подписчиков остается ограниченное время, чтобы успеть пройти проекты или добавить их в список покупок.

Из подписки уберут Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — сюжетный экшен спин-офф серии Like a Dragon, вышедший в 2023 году. Также сервис покинет SD Gundam Battle Alliance, экшен-RPG с «чиби»-версиями культовых мобильных доспехов из вселенной Gundam.

Еще одной потерей станет Sayonara Wild Hearts — ритм-игра с ярким визуальным стилем и музыкальным геймплеем, а также Monopoly Plus — цифровая версия классической настольной игры.

После удаления эти тайтлы перестанут запускаться по подписке, если их не купить отдельно.

Напомним, с января 2026 года Sony также начнет сокращать долю игр для PS4 в PS Plus, делая больший упор на проекты для PS5.