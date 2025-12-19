Asus представила киберспортивный монитор с 610-Гц экраном

Asus представила киберспортивный монитор ROG Strix XG248QSG Ace с рекордной частотой обновления 610 Гц (в режиме разгона).

© Ferra.ru

Компания называет его самым быстрым игровым монитором в мире.

Новинка получила 24,1-дюймовую Super TN-матрицу с разрешением FullHD, временем отклика 0,1 мс (GTG) и сверхнизкой задержкой ввода — всего 0,8 мс. Это примерно на 56% меньше, чем у большинства конкурентов.

Для снижения смазывания используется технология Extreme Low Motion Blur 2 с двойной подсветкой и десятью зонами, обеспечивающая более высокую яркость по сравнению с предыдущими решениями.

Монитор ориентирован на профессиональный киберспорт: он оснащен компактной подставкой, расширенными настройками эргономики, контролем соотношения сторон и ИИ-ассистентом для тренировок.

ROG Strix XG248QSG Ace выбран официальным монитором турниров BLAST по Counter-Strike 2 в 2025 году. В Европе монитор уже поступил в продажу по цене около €1050.