ПК-сборку на базе платформы LGA 1700 назвали бессмысленной

Эксперты Hardware Unboxed считают, что сборка нового ПК на базе LGA 1700 сегодня не имеет особого смысла. Даже на фоне дефицита и подорожания памяти.

© Ferra.ru

В свежем выпуске Q&A они прокомментировали популярный совет использовать этот сокет ради более дешевой DDR4. По их мнению, экономия на оперативной памяти не перекрывает минусов платформы.

LGA 1700 уже лишена официальной поддержки Intel, а часть процессоров для этого сокета известна проблемами с деградацией. Кроме того, материнские платы с поддержкой DDR4 постепенно пропадают из продажи, что усложняет апгрейд и ремонт.

Отдельно отмечается, что при использовании DDR4 производительность CPU LGA 1700 мало отличается от решений под AM4.

В итоге платформа Intel теряет смысл как по перспективам, так и по соотношению цены и возможностей.