Riot Games готовит масштабный перезапуск League of Legends

Студия Riot Games подтвердила разработку глобального обновления для League of Legends. Анонс состоялся раньше запланированного срока из-за утечки информации в СМИ.

© Чемпионат.com

Разработчики опубликовали фрагмент обращения к игрокам, в котором раскрыли детали проекта под кодовым названием League Next. Авторы пообещали полностью переработать визуальную составляющую карты «Ущелье призывателей», создать новый игровой клиент, интегрированный непосредственно в геймплей, и улучшить техническую базу для ускорения выпуска патчей.

Кроме того, изменения затронут систему рун, механику подготовки к матчу и общий игровой процесс. Отдельное внимание будет уделено снижению порога вхождения для новичков. Представители студии подчеркнули, что это обновление должно заложить основу для следующей эры League of Legends.

«Эта работа — часть наших усилий по переориентации на то, что наиболее важно для игроков. Следующий этап развивает импульс прошлого года и готовит базу для будущего».

Полноценная презентация проекта намечена на период между турнирами Mid-Season Invitational (MSI) и Worlds в 2026 году. Релиз обновления запланирован на 2027 год. Ранее информацию о перезапуске опубликовало агентство Bloomberg, сообщив о планах компании осовременить игру для привлечения новой аудитории.