Epic Games Store запустил бесплатную раздачу Eternights

Epic Games Store запустил ограниченную по времени бесплатную раздачу игры Eternights — экшен-симулятора свиданий с элементами RPG, действие которого разворачивается в мире, стоящем на пороге апокалипсиса. Бесплатно добавить игру в свою коллекцию можно в течение суток.

Eternights рассказывает историю группы подростков, пытающихся остановить загадочное явление, превращающее людей в агрессивных существ. Проект сочетает боевую систему в реальном времени с элементами симулятора отношений и управления временем. Игрокам необходимо балансировать между исследованием локаций, сражениями и развитием романтических линий с персонажами, что напрямую влияет на сюжет.

Ключевые сюжетные сцены игры оформлены в виде аниме-роликов, которые появляются в наиболее важных моментах повествования.

По данным агрегатора OpenCritic, средняя оценка Eternights составляет 72 балла из 100. Игру рекомендуют 55% профильных изданий, отмечая оригинальную концепцию и атмосферу.

Бесплатная раздача Eternights в Epic Games Store завершится 20 декабря в 19:00 по московскому времени, после чего геймеры смогут забрать другую игру, название которой не раскрывается.

