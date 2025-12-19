В Steam стартовала зимняя распродажа

18 декабря в Steam началась масштабная зимняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Интересные предложения на зимней распродаже в Steam в России

Baldur's Gate 3 — 1499 рублей (- 25%)

Clair Obscur: Expedition 33 — 2799 рублей (- 20%)

Hollow Knight: Silksong — 568 рублей (- 20%)

Hades 2 — 825 рублей (- 25%)

Abiotic Factor — 960 рублей (- 20%)

Rematch — 937 рублей (- 33%)

Detroit: Become Human — 130 рублей (- 90%)

Tainted Grail: The Fall of Avalon — 1050 рублей (- 30%)

Hunt: Showdown 1896 — 548 рублей (- 55%)

Divinity: Original Sin 2 — 199 рублей (- 75%)

Elden Ring — 2339 рублей (- 35%)

Elden Ring Nightreign — 2136 рублей (- 25%)

Balatro — 518 рублей (- 15%)

Animal Well — 699 рублей (- 30%)

Death Stranding: Director's Cut — 1319 рублей (- 60%)

Banishers: Ghosts of New Eden — 1119 рублей (- 60%)

Lies of P — 1999 рублей (- 50%)

Palworld — 825 рублей (- 25%)

Enshrouded — 1119 рублей (- 20%)

Sons Of The Forest — 352 рубля (- 68%)

Mount & Blade 2: Bannerlord — 1399 рублей (- 50%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 160 рублей (- 90%).

Зимняя распродажа в Steam продлится до 5 января 21:00 мск. На протяжении двух с половиной недель размер скидок останется неизменным.