Битва старых топовых карт: RX 5700 XT против GTX 1080 Ti

На YouTube-канале NJ Tech продемонстрировали, как в 1080р показывают себя в играх RX 5700 XT и GTX 1080 Ti.

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 7600X, матплату MSI PRO X670-P WIFI (AGESA 1.2.0.3g), оперативную память 2x16GB DDR5 6000 CL28, систему охлаждения MSI Coreliquid S360, накопитель Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2), блок питания Corsair RM1000X, операционную систему Windows 11 Pro 24H2 (Build 26100.7462), видеокарты ASUS GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X STRIX OC и ASUS RX 5700 XT 8GB GDDR6 TUF OC.

Всего запускалось 11 игр. Среди них Cyberpunk 2077, Battlefield 6, Where Winds Meet, Silent Hill f, Oblivion Remastered, Clair Obscur: Expedition 33, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Starfield, Assassin's Creed Shadows, Ghost of Tsushima, Counter-Strike 2.

Cyberpunk 2077 шла с пресетом High, TAA (No Upscale). Средняя производительность в ней составляла 77 к/с (1080 Ti) и 76 к/с (5700 ХТ).

Battlefield 6 запускалась с теми же настройками графики, что и игра выше. В среднем удалось получить здесь 79 к/с (1080 Ti) и 85 к/с (5700 ХТ).

В игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl с графикой High, TSR 100% Scale средняя частота кадров находилась в районе 42 к/с (1080 Ti) и 45 к/с (5700 ХТ).

Assassin's Creed Shadows тестировалась с пресетом High, TAA. В среднем производительность в этой игре равнялась 44 к/с (1080 Ti) и 45 к/с (5700 ХТ).

Counter-Strike 2 запускалась с пресетом Medium, 2x MSAA, FSR Disabled. Средняя частота кадров здесь составляла 409 и 410 к/с (1080 Ti и 5700 ХТ соответственно).

Вывод

В целом во всех играх разница между 1080 Ti и 5700 ХТ составила около 10% в пользу последней.