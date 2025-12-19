Энтузиасты запустили GTA: Vice City прямо в браузере

Команда Dos.Zone Team, ранее запустившая «Героев Меча и Магии III» в браузере, представила веб-версию культовой GTA: Vice City.
Игра опять же запускается в браузере, без установки. Она доступна всем желающим.
Что интересно, проект основан на reVC — реверс-инжиниринговом исходном коде Vice City. Для старта требуется около 56 МБ данных, но по мере игры подгружается до 800 МБ.
Браузерная версия поддерживает любые разрешения, сенсорное управление, геймпады, облачные и локальные сохранения. Доступна оригинальная английская озвучка и русский дубляж от GamesVoice.
В целях защиты от претензий правообладателей, полное прохождение сюжетных миссий открывается только после подтверждения наличия легальной копии игры на ПК.
Без проверки пользователи могут свободно исследовать открытый мир и заниматься побочными активностями.