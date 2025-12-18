Что ждет бюджетные ноутбуки в России

Производители и продавцы компьютерной техники предупреждают о риске нехватки недорогих ноутбуков в России после новогодних праздников. Речь в первую очередь идет о моделях стоимостью порядка 20–30 тыс. рублей. Дефицит отдельных устройств уже начинает проявляться. Основная причина заключается в том, что выпускать такие ноутбуки становится все сложнее из-за мирового дефицита центральных процессоров.

© It-world

По словам представителей отрасли, на глобальном рынке сформировался дефицит CPU начального уровня. В этом году Intel существенно снизила объемы выпуска бюджетных решений, включая линейки N100, N300 и ряд аналогичных чипов. Это привело к тому, что компании, специализирующиеся на выпуске недорогих ноутбуков, столкнулись с нехваткой комплектующих, а количество таких устройств в продаже начало сокращаться.

В четвертом квартале базовый набор микросхем, необходимый для сборки бюджетных ноутбуков, подорожал на 10–15% по сравнению с предыдущим периодом. Intel все активнее перенаправляет производственные мощности на более производительные и дорогие процессоры, поскольку они приносят больший доход, тогда как выпуск чипов начального уровня продолжает уменьшаться. Это уже отразилось на розничных ценах: модели, которые осенью 2025 года продавались примерно за 20 тыс. рублей, к концу года подорожали до 25–26 тыс. рублей. После Нового года рост цен, по прогнозам, может продолжиться, и стоимость таких устройств способна приблизиться к 30 тыс. рублей и выше.

Дополнительное давление на рынок оказывает рост цен на оперативную память. С начала 2025 года по III квартал мировые цены на чипы памяти увеличились более чем на 170%. В сочетании с дефицитом процессоров это создает предпосылки для дальнейшего удорожания компьютерной техники. Эксперты не исключают, что в начале 2026 года розничные цены на ПК и ноутбуки в России могут вырасти еще примерно на 10%.

При этом подчеркивается, что дефицит бюджетных решений носит не тотальный, а точечный характер. Отдельные модели на процессорах начального уровня могут временно исчезать из продажи, однако массовой и критической нехватки пока не наблюдается. Во многом это связано с тем, что спрос постепенно смещается в более дорогие сегменты, на которые производители делают основной акцент, изменяя структуру предложения в нижнем ценовом диапазоне.

Эксперты также напоминают, что бюджетные ноутбуки остаются важной категорией для рынка: на них приходится около 15% всех продаж лэптопов в России. Такие устройства чаще всего покупают для учебы, базовой офисной работы и повседневных задач, поэтому даже умеренный рост цен в этом сегменте заметно отражается на потребителях.

В целом участники рынка ожидают, что ситуация в 2026 году будет зависеть от совокупности факторов: динамики мировых цен на комплектующие, решений производителей процессоров и памяти, логистических условий, валютных колебаний, санкционного давления и денежно-кредитной политики.