Правительства против лутбоксов: иск к Genshin Impact, запрет в Бразилии и Евросоюзе

Год от года правительства разных стран все пристальнее следят за игровой индустрией в юридическом и правовом плане, и микротранзакции — основной пункт беспокойства потребительских регуляторов. Портал gamesindustry.biz рассказал, как регуляторные органы различных государств поменяли свою позицию по отношению к микротранзакциям в 2025 году.

© Steam

США: ФТК против Genshin Impact

В январе 2025-го Федеральная торговая комиссия США об урегулировании претензий к Cognosphere — международному дистрибьютору Genshin Impact, которая разработала китайской компанией miHoYo. По мнению комиссии, Cognosphere нарушила приватность детей и потребительские законы — распространитель не согласился с заявлениями, но и не стал их отвергать, заплатив штраф в размере $20 млн. Помимо этого, компания согласилась внести изменения в монетизацию игры. А именно:

Запрет на покупку лутбоксов лицами младше 16 лет без согласия родителей

Запрет на продажу лутбоксов через премиальную виртуальную валюту без возможности прямо оплатить их фиатной валютой

Предоставление точной информации о потенциальной стоимости цифровых товаров в фиатной валюте

Предоставление точной информации о том, какое количество лутбоксов можно купить, оплатив те или иные наборы виртуальной валюты

Cognosphere уже начала внедрять эти изменения, но Федеральная торговая комиссия пока не оценила, насколько они соответствуют достигнутым договоренностям. К тому же, решение по Genshin Impact было принято в последние дни администрации президента Байдена, и с тех пор комиссия значительно изменилась. Так, нынешний председатель, напротив, считает, что американские потребители «не нуждаются в инфантилизации» и защите от лутбоксов.

Бразилия: запрет на продажи лутбоксов лицам младше 18

В сентябре 2025 Бразилия приняла закон о защите детей в Интернете, который, помимо всего прочего, запрещает продавать лутбоксы в играх, нацеленных на детей или подростков. Он начнет действовать с марта 2026-го, но детали имплементации правовой нормы (например, как именно предстоит проверять возраст игроков) пока не разглашаются.

На этом фоне нельзя не упомянуть Бельгию: единственную страну, которая не смогла «запретить» лутбоксы, потому что у регулятора азартных игр просто не было бы ресурсов для надзора за соблюдением подобного закона. Трудно представить, что в Бразилии аналогичная норма будет работать без проблем, хотя страна куда более важна для игровой индустрии с точки зрения прибыли и аудитории. Многим крупным компаниям будет не выгодно уходить с этого рынка — в отличие от Бельгии, в которой ряд студий либо прекратил деятельность, либо отключил возможность покупать лутбоксы.

Бельгия: возврат денег, потраченных на незаконные лутбоксы

К слову о Бельгии — там позиция регуляторов не поменялась. Полный запрет лутбоксов, построенный на уже существующих законах об азартных играх, по-прежнему активен… Но за его соблюдением по-прежнему никто не следит, что позволяет просто его игнорировать. Однако суд вынес любопытный вердикт по делу игрока, который попытался вернуть деньги, потраченные на незаконные лутбоксы в китайской мобильной игре Top War. Причем ответчиком по иску была Apple — владелица магазина приложений, а не разработчик.

По этому делу судья заключил, что, по бельгийским законам, платные лутбоксы подпадают под определение незаконных азартных игр. Apple же попыталась оправдаться: компания заявила, что у нее есть иммунитет, поскольку она не знала какой-либо незаконности Top War. На это суд ответил, что Apple не могла не знать о запрете лутбоксов на территории Бельгии, но пока не понятно, лишает ли это компанию иммунитета.

Для того, чтобы разобраться в происходящем, бельгийский суд отправил запрос в Суд Европейского союза, но, к сожалению, Apple и подавший иск игрок пршли к соглашению во внесудебном порядке, и запрос в результате отозвали. Не исключено, что в будущем в Бельгии появятся и другие разбирательства подобного рода.

Австралия: игры с лутбоксами должны получать возрастной рейтинг минимум 15+

С 22 сентября 2024 Австралия требует, чтобы игры, содержащие «микротранзакции с элементом случайности», получали минимальный возрастной рейтинг М. Правило применимо и к играм, выпущенным после принятия закона, и к тем, что вышли ранее, но изменили свою монетизацию — например, добавив новые лутбоксы.

Правда, австралийское правительство не проинформировало индустрию об этом важном правовом изменении. Новые рекомендации появились всего за четыре дня до вступления закона в силу, что попросту не дало издателям и разработчикам достаточно времени, чтобы соблюсти новые правила как следует. По данным исследования, проведенного Сиднейским университетом, разработчики многих популярных игр просто проигнорировали этот закон — они ввели новые лутбоксы, но не обновили возрастной рейтинг соответствующим образом.

Евросоюз: виртуальные валюты, защита детей и Акт о цифровой справедливости

Технически, европейские законы не поменялись, но произошло три важных события.

Первое. В марте 2025-го при поддержке Еврокомиссии потребительские регуляторы разных стран опубликовали доклад о ключевых принципах игровых виртуальных валют. Он представляет строгую интерпретацию регуляторов, которая может заходить и за рамки законных требований, но мы не узнаем наверняка, пока суды не попросят интерпретировать соответствующий закон Евросоюза в контексте видеоигры.

Особенно стоит отметить, что, по мнению регуляторов, у любых микротранзакций в игровых валютах должна показываться эквивалентная цена в евро. Обмен между валютами перед покупками внутри игр тоже запрещается. Почти все компании, скорее всего, не соблюдают это правило, поскольку требования куда строже, чем рассчитывала игровая индустрия. Но, возможно, им все-таки стоит следовать букве закона.

Второе. В июле Еврокомиссия опубликовала гайдлайны для защиты детей под статьей 28 Акта о цифровых сервисах, которая требует, чтобы онлайн-платформы, доступные несовершеннолетним, обеспечивали достаточный уровень приватности и защиты детей. Комиссия расценивает лутбоксы как потребительский риск и требует, чтобы представители игровой индустрии приняли необходимые меры.

Под «необходимыми мерами» подразумевается ограждение детей от лутбоксов «во избежание излишних или нежелательных трат». Судя по всему, это достаточно хитрый способ потребовать, по сути, полный запрет на продажу лутбоксов несовершеннолетним. Магазинам приложений и играм с контентом, сгенерированным пользователями, придется принять его по Акту о цифровых сервисах, хотя это решение можно опротестовать.

Наконец, третье. Летом и осенью Еврокомиссия проконсультировалась по поводу грядущего Акта о цифровой справедливости, который, вероятно, будет содержать нормы о регулировании видеоигр. А точнее, о виртуальных валютах и лутбоксах. Точное содержание акта пока не известно, но акционеры и топ-менеджеры крупных компаний гарантированно будут следить за развитием событий — первый черновой вариант акта ожидается в конце 2026 года.