Roblox отключил текстовый и голосовой чаты у российских пользователей

Российские пользователи Roblox начали жаловаться на отключение у них внутриигровых чатов (текстового и голосового). Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава общественного организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Подписчики в комментариях обсуждают, что Roblox отключил все чаты для аккаунтов с российской локацией – как голосовой, так и текстовый», – написала Мизулина и приложила к посту несколько скриншотов с сообщениями подписчиков.

На картинках видно, что люди жалуются на нерабочий чат и обсуждают возможные причины и суть случившегося.

«Ребят, лучше чат будет не работать, чем сам Roblox. По факту как раз от чата все проблемы и идут», – написал один из пользователей.

Сама Мизулина предположила, что блокировка чатов может быть следствием новых правил модерации контента, а также подготовкой Roblox к вводу ограниченной функциональности игры для несовершеннолетних геймеров.

Игру Roblox заблокировали в России 3 декабря 2025 года. В Роскомнадзоре объвнили ограничение доступа из-за массового распространения опасного и запрещенного контента на платформе.

Ранее Роскомнадзор выразил готовность к сотрудничеству с Roblox.