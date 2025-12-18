Следующая часть игры Silent Hill может быть про Россию

Konami изучает возможность переноса событий будущих игр франшизы Silent Hill в новые регионы. В числе потенциальных сеттингов компания рассматривает Россию, Италию и Южную Корею, однако окончательное решение пока не принято, рассказал продюсер Silent Hill Мотои Окамото изданию Inverse.

По его словам, эксперимент с Silent Hill f — первой игрой франшизы, действие которой разворачивается в Японии и опирается на местный фольклор, — был воспринят внутри компании положительно и подтолкнул Konami к поиску других нестандартных направлений.

Окамото отметил, что Россия, Италия и Южная Корея обладают богатыми культурными и религиозными традициями, которые могут органично лечь в основу хоррор-повествования. Расширение географии, по его мнению, позволит по-новому раскрыть ключевые идеи франшизы и выйти за рамки привычной концепции.

При этом будущий проект в новом сеттинге не обязательно будет разрабатываться командой Silent Hill f, однако это не исключает ее дальнейшего участия в развитии серии. Продюсер также подчеркнул важность привлечения специалистов, хорошо знакомых с локальной культурой, чтобы сохранить аутентичность и глубину повествования.

В то же время Окамото указал на определенные сложности: например, в странах Центральной и Южной Америки, которые также представляют интерес для Konami, пока немного студий с опытом работы над крупными IP уровня Silent Hill.

Таким образом, Konami демонстрирует стремление развивать франшизу не только за счет ремейков. Сейчас переосмыслением классических частей занимается Bloober Team — студия уже выпустила ремейк Silent Hill 2 и работает над первой игрой серии.

