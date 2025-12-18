Индия представила DHRUV64, самый совершенный собственный процессор

Если взглянуть на сухие цифры - два ядра, гигагерцовая частота и 28-нанометровая технология - может сложиться впечатление, что Индия открыла для себя технологии десятилетней давности. Но именно здесь и кроется главный фокус. Весь смысл этого процессора не в том, чтобы удивить мир производительностью, а в том, чтобы доказать, что Индия может разрабатывать и производить процессоры сама. И это уже серьезная заявка.

Скрытый смысл в скромных характеристиках

Пока мир гонится за нанометрами, индийский Dhruv скромно расположился на комфортных 28 нм. Почему? Дело в том, что этот «пенсионный» по меркам смартфонов техпроцесс - идеальный и недорогой работяга для суровых условий. Он отлично справляется с перегревом, не боится перепадов напряжения и спокойно чувствует себя в уличной камере наблюдения или в блоке управления станком. Именно для таких задач - 5G-инфраструктуры, «умных» заводов, автомобильной электроники и прочих негламурных, но критически важных вещей - он и создан.

Процессор построен на архитектуре RISC-V. Выбрав эту открытую и бесплатную архитектуру, Индия ловко уходит от необходимости платить за лицензии западным гигантам вроде ARM. Таким образом, Dhruv - это не только чип, а полноценная демонстрация своей технологической независимости. Первый, но уверенный шаг к тому, чтобы критическая инфраструктура страны работала на процессорах, чья «начинка» не контролируется из-за рубежа.

Чип для патриотов или глобальный игрок?

Конечно, пока рано говорить, что Dhruv потрясет мировой рынок. В нише промышленной электроники царят такие монстры, как NXP или Texas Instruments, у которых за плечами десятилетия опыта. Реальная арена для индийского процессора на первых порах - внутренний рынок. Государственные программы вроде «Make in India» могут стать для него отличным трамплином, обеспечив заказами от национальных телеком-операторов или энергетиков.

По сути, Dhruv64 - это технологический пробный шар. Его истинный успех будет измеряться не в гигагерцах, а в том, найдут ли его разработчики смелых партнеров, готовых встроить этот чип в реальное оборудование. А если удастся получить такие заказы, то вскоре появятся более мощные версии, более тонкие техпроцессы и, что важнее всего, рост собственной экосистемы программистов и инженеров вокруг национальной платформы.

Так что, хотя новый индийский процессор и не затмит последний Apple Silicon, он четко дает понять, что в глобальной гонке полупроводников появился новый, амбициозный и весьма прагматичный игрок, который играет в долгую. И начинает не с погони за рекордами, а с закладки фундамента собственной технологической независимости.