Тодд Говард рассказал, как идут дела у TES VI

Разработка The Elder Scrolls VI идет «очень хорошо». Об этом рассказал глава Bethesda Тодд Говард в интервью Game Informer.

По его словам, большая часть студии сейчас занята именно TES VI, хотя компания традиционно ведет параллельную работу над несколькими проектами.

Говард подчеркнул, что команда не хочет торопиться и стремится «сделать все правильно», даже если процесс занимает больше времени, чем хотелось бы фанатам.

Дизайн-директор Bethesda Эмил Пальяруло поддержал эту позицию, заявив, что лучше подождать, чем выпустить игру, не оправдывающую ожиданий. Он сравнил разработку с блюдом, которое должно «дозреть в духовке».

TES VI была анонсирована еще в 2018 году, и с тех пор информации о проекте крайне мало. Новые комментарии — редкий, но обнадеживающий сигнал для поклонников серии.