Непрожорливая видеокарта Radeon RX 9060 XT Low Power 16 ГБ представлена официально

AMD без отдельного анонса представила видеокарту Radeon RX 9060 XT Low Power с пониженным энергопотреблением.

© Ferra.ru

Новинка появилась на официальном сайте компании без пресс-релизов и публикаций в соцсетях. Видеокарта построена на том же GPU, что и обычная RX 9060 XT: 32 вычислительных блока и 2048 потоковых процессоров.

Объем видеопамяти — 16 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной. Ключевое отличие — энергопотребление на уровне 140 Вт, что на 40 Вт ниже стандартной версии.

© VideoCardz.com

AMD не раскрыла рабочие частоты GPU, но указала теоретическую производительность в FP32 — 25 TFLOPS против 25,6 TFLOPS у обычной RX 9060 XT. Это указывает на буст-частоту около 3,05 ГГц, примерно на 80 МГц ниже базовой модели. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.