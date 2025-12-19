Выпущен HKC M10 Ultra – первый в мире монитор RGB Mini-LED

Китайский производитель HKC совершил прорыв в мире мониторов, представив модель с технологией RGB Mini-LED. Эта технология, ранее произведшая революцию в телевизионной индустрии, обещает обеспечить высокоточную цветопередачу и в мониторах. Новый HKC M10 Ultra выделяется именно благодаря этой инновационной конструкции.

© MobiDevices

Особенности

Компания описывает HKC M10 Ultra как первый монитор, использующий полноценную систему RGB Mini-LED с 4788 индивидуально адресуемыми зонами локального затемнения. В отличие от традиционных решений, основанных на белых или синих светодиодах в сочетании с цветными фильтрами, каждая зона здесь состоит из красных, зелёных и синих Mini-LED-излучателей, благодаря чему подсветка сама генерирует цвет.

Такая архитектура призвана улучшить сразу несколько параметров изображения. Теоретически генерация цвета непосредственно на уровне подсветки позволяет снизить эффект ореолов и паразитной засветки, а также повысить точность и энергоэффективность цветопередачи. Каждая зона затемнения способна независимо управлять как яркостью, так и цветом, что может обеспечить более плавные переходы контраста и более точный HDR-рендеринг по сравнению с классическими Mini-LED-дисплеями.

HKC M10 Ultra оснащён 31,5-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 3840 × 2160 пикселей. В стандартном режиме монитор поддерживает частоту обновления до 165 Гц, что относит его к премиальному игровому сегменту. Для пользователей, ориентированных на соревновательные игры и максимальную плавность изображения, предусмотрен режим понижения разрешения до 1920 × 1080 пикселей с увеличением частоты обновления до 330 Гц.

Отдельного внимания заслуживает цветопередача. По заявлению HKC, монитор способен воспроизводить полный объём цветовых пространств sRGB, DCI-P3, Adobe RGB и BT.2020. Подтвердить эти данные смогут только независимые тесты, однако сама технология RGB Mini-LED даёт основания для подобных заявлений, поскольку минимизирует спектральные ограничения, характерные для обычных белых светодиодов с цветовыми фильтрами.

Максимальная яркость заявлена на уровне 1000 нит, что указывает на поддержку HDR. При этом конкретные параметры – пиковая и средняя яркость, алгоритмы локального контраста и наличие официальной HDR-сертификации – пока не раскрываются. Ожидается, что эти характеристики станут известны после появления серийных образцов в продаже.

Полная информация о наборе интерфейсов также отсутствует. Предположительно монитор получит DisplayPort 2.1, а также разъём USB-C.

Сроки выхода и цена

Дата начала продаж и стоимость HKC M10 Ultra на данный момент не объявлены.