FIFA и Netflix выпустят футбольный симулятор к старту ЧМ-2026

В конце 2023 года Международная федерация футбола объявила о завершении сотрудничества с компанией Electronic Arts, которая выпускала футбольные симуляторы под её эгидой. EA отказалась от прежнего названия и теперь выпускает собственные футсимы под брендом EA Sports FC.

Тем временем ФИФА анонсировала новый футбольный симулятор, для этого федерация объединилась с онлайн-кинотеатром Netflix. Проект поступит в продажу летом 2026 года, как раз к старту чемпионата мира по футболу — 2026 в Северной Америке. Анонс уже прокомментировал глава ФИФА Джанни Инфантино, назвав его ключевой вехой для футсимов.

Крупное сотрудничество ФИФА и Netflix — ключевая веха в стремлении ФИФА к инновациям в области футбольных игр. Мы стремимся охватить миллиарды футбольных фанатов всех возрастов по всему миру. Наша переосмысленная игра ознаменует начало новой эры цифрового футбола.

Разработкой футбольного симулятора занимается студия Delphi Interactive, расположенная в Калифорнии. Никаких подробностей игры пока нет, хотя уже известно, что на мобильных платформах она будет доступна через приложение Netflix.