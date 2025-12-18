Tomb Raider 2013 года выйдет на iOS и Android

Игра Tomb Raider выйдет 12 февраля 2026 года на мобильных платформах Apple и Android.

К анонсу прилагается трейлер, демонстрирующий особенности портативной версии.

Проект представляет собой масштабный перезапуск франшизы о знаменитой расхитительнице гробниц. В нем рассказывается о первых приключениях юной Лары Крофт.

Игра вышла в 2013 году, была тепло встречена аудиторией и критиками и положила начало трилогии Survivor.

Управление в мобильной версии будет адаптировано под сенсорный экран, но также заявлена и поддержка геймпадов.

Ранее на смартфонах вышел другой хит эпохи "PS360" - Red Dead Redemption.