Tomb Raider 2013 года выйдет на iOS и Android
Игра Tomb Raider выйдет 12 февраля 2026 года на мобильных платформах Apple и Android.
К анонсу прилагается трейлер, демонстрирующий особенности портативной версии.
Проект представляет собой масштабный перезапуск франшизы о знаменитой расхитительнице гробниц. В нем рассказывается о первых приключениях юной Лары Крофт.
Игра вышла в 2013 году, была тепло встречена аудиторией и критиками и положила начало трилогии Survivor.
Управление в мобильной версии будет адаптировано под сенсорный экран, но также заявлена и поддержка геймпадов.
Ранее на смартфонах вышел другой хит эпохи "PS360" - Red Dead Redemption.