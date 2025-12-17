Где найти свечные ягоды в Arc Raiders: гайд

В Arc Raiders стартовал новогодний ивент, который предлагает игрокам подготовить праздничный банкет в Сперанце — и для этого, помимо всего прочего, придется искать ягоды на морозе. Портал PC Gamer рассказал, как найти свечные ягоды и зачем они нужны.

© Steam

Ягоды можно добыть двумя способами. Первый — на кустах и в корзинках. Точно так же, как оливки, лимоны и абрикосы, свечные ягоды можно собирать с кустов на картах с активным модификатором «Резкое похолодание». Ищите точки с густой растительностью, вроде болота на дамбе или западной стороны Синих врат. Иногда ягоды также встречаются в корзинках, как и другие фрукты.

Другой способ — продвижение по треку наград новогоднего события. По аналогии с событием, сопровождавшим открытие карты Стелла Монтис, новый ивент конвертирует зарабатываемый игроком опыт в прогресс. Выполняя цели и продвигаясь по треку можно заработать до 180 свечных ягод.

Оптимальный способ продвижения — это выполнение ивентовых заданий, которые предлагают игрокам пожертвовать определенные предметы и ресурсы. Так, для первой цепочки заданий нужно пожертвовать 20 ягод, но их достаточно легко заработать, собрав награды события и ягоды непосредственно в матчах.