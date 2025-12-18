Для игры Palworld вышло масштабное обновление Home Sweet Home

Авторы игры Palworld объявили о выпуске крупного апдейта для своей игры.

© Российская Газета

Очередное контентное обновление получило название Home Sweet Home.

Основные нововведения отражены в свежем трейлере.

Среди них, например, коллаборация с ретрошутером Ultrakill, новые возможности по строительству базы, рейды и улучшения механик ближнего боя.

Palworld, которую на старте называли "покемонами с пушками", вышла в начале 2024 года и показала взрывной рост аудитории, но до сих пор пребывает на стадии раннего доступа.

Полноценный релиз обещан в течение 2026 года.