Вышел релизный трейлер игры The Rogue Prince of Persia для Nintendo Switch 2

Игра The Rogue Prince of Persia вышла на консолях Nintendo Switch 2.

© Российская Газета

По этому поводу издательство Ubisoft выпустило релизный трейлер.

Разработкой занимается студия Evil Empire, наиболее известная по поддержке метроидвании Dead Cells.

Авторы также объявили, что продолжат трудиться над созданием контента для The Rogue Prince of Persia в течение следующего года.

Подробности грядущих апдейтов не разглашаются, но заявлено, что они будут бесплатными.

Роуглайк-вариация по медиафраншизе о персидском принце стартовала в мае 2024-го в формате раннего доступа. После хвалебных отзывов критиков и игроков релиз проекта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S полноценно состоялся в августе текущего года.