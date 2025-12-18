В составе Team Spirit по CS 2 будут замены

Инсайдер и аналитик Алексей OverDrive Бирюков в своём телеграм-канале сообщил, что в российском составе Team Spirit по Counter-Strike 2 произойдут замены.

© Чемпионат.com

У Spirit будут замены! Анонс в четверг!

Кто может покинуть состав, неизвестно. Но недавно появился слух, что команду может покинуть Иван Zweih Гогин, а на его место рассматриваются Борис magixx Воробьёв и Мирослав zont1x Плахотя. В пользу слухов говорит и недавняя активность zont1x на FACEIT, а также его заявления о намерении вернуться зимой.

Напомним, 13 декабря Team Spirit не справилась с Team Vitality в полуфинале StarLadder Budapest Major — 2025.