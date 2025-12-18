Названа дата выхода Rainbow Six Mobile

Компания Ubisoft объявила, что международный запуск игры Rainbow Six Mobile состоится 23 февраля 2026 года.

Информация обнародована в коротком тизер-трейлере.

Разработкой портативной версии занимается монреальское подразделение издательства.

Ранее шутер с матчами в формате 5х5 проходил тестирование в странах Латинской Америки.

В Google Play и App Store открыта предварительная регистрация.

Rainbow Six - это медиафраншиза о вымышленном международном антитеррористическом подразделении "Радуга", созданная писателем Томом Клэнси и в дальнейшем с 1998 года адаптированная в видеоигровую серию. Наибольшую популярность получила Rainbow Six Siege, вышедшая в 2015-м и со временем оформившаяся в полноценную киберспортивную дисциплину.