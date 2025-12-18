Roblox могут разблокировать в России

3 декабря в России заблокировали Roblox — популярнейшую платформу для видеоигр. В Роскомнадзоре заявили, что в сервисе содержатся материалы, запрещённые на территории страны, а сами создатели программы не справляются с модерацией подобного контента.

Спустя две недели создатели платформы обратились в Роскомнадзор с заявлением о готовности удалить все противоправные материалы. В ведомстве отметили, что если авторы Roblox действительно готовы к сотрудничеству с российским законодательством, то сервис могут разблокировать в стране.

Руководство платформы Roblox после ограничения её работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе. Сейчас платформа признаёт, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями. Руководство платформы в настoящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства. Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить своё отношение к обеспечению безопасности детей в Сети Интернет, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Ежемесячная аудитория игры в России до блокировки составляла около 18 млн человек, страна находилась в топе по пользователям, уступая только США и Бразилии.