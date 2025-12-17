Эксперт дал советы по выбору ИБП

При покупке источника бесперебойного питания (ИБП) приходится разбираться в большом количестве моделей. Они различаются по мощности, времени работы от батареи и типу подключенного оборудования. Руководитель направления разработки новых продуктов Ippon Георгий Церетели рассказал о ключевых моментах, которые стоит учитывать при выборе устройства.

Сначала нужно понять, какая техника будет подключена и насколько она чувствительна к качеству электропитания. Для обычных домашних компьютеров или офисных устройств обычно хватает резервных или линейно-интерактивных моделей. Они справляются с кратковременными отключениями и перепадами напряжения, при этом остаются недорогими и простыми в использовании.

Выбирать ИБП нужно отталкиваясь не только от бюджета, но и от специфики задач. Например, для домашних компьютеров и офисной техники достаточно простых резервных моделей или ИБП с линейно-интерактивной схемой. Они защищают от кратковременных отключений и скачков напряжения. Такие модели отличаются доступной ценой и простотой эксплуатации. Георгий Церетели Руководитель направления разработки новых продуктов Ippon

Если же требуется защитить важное оборудование, такое как серверы или медицинская техника, лучше остановиться на онлайн-моделях с двойным преобразованием. Они дают наивысший уровень защиты, хотя и стоят значительно дороже.

Один из главных параметров — время автономной работы. Для большинства офисных задач достаточно нескольких минут, чтобы успеть сохранить файлы и выключить компьютеры. В серверных комнатах или на производстве часто нужны устройства с возможностью подключения дополнительных батарей для длительной работы без электричества.

Время автономной работы — один из ключевых параметров. Он определяет, как долго оборудование сможет функционировать при полном отключении электропитания. Для офисных задач часто бывает достаточно 5−10 минут, чтобы сохранить данные и корректно завершить работу. Для промышленных или серверных применений, особенно там, где важна бесперебойная работа, потребуется ИБП с возможностью подключения дополнительных внешних батарей. Георгий Церетели Руководитель направления разработки новых продуктов Ippon

По словам Георгия Церетели, важно правильно рассчитать мощность. Суммируйте потребление всех устройств, которые планируете подключать, и добавьте запас не менее 20−30 процентов. Это предотвратит перегрузки и обеспечит стабильную работу.

Он отметил, что современные ИБП часто оснащены полезными функциями: интерфейсами для удаленного контроля через USB или сеть, возможностью получать уведомления о состоянии батареи и аварийных ситуациях. Некоторые модели позволяют менять аккумуляторы без отключения оборудования, что удобно в серверных помещениях. Также стоит проверить защиту от короткого замыкания, перегрева и импульсных помех.

Перед покупкой определите, где будет стоять устройство — на полу или в стойке, учтите его размеры и вес. Тщательный подход к выбору поможет избежать лишних трат на ненужные функции и обеспечит надежную защиту техники от проблем с электропитанием.