Call of Duty: Black Ops 7 стала временно бесплатной

Компания Activision объявила о старте бесплатного пробного периода для шутера Call of Duty: Black Ops 7. В рамках акции, которая продлится до 22 декабря, пользователи могут ознакомиться с игрой на всех платформах без необходимости покупки.

В рамках бесплатного доступа игрокам открыта часть мультиплеерного контента, включая режимы Team Deathmatch, Hardpoint, Domination и Kill Confirmed. Матчи проходят более чем на 20 картах. Кроме того, доступен режим с зомби, сезонный новогодний контент, а также временный развлекательный режим «Прятки», вдохновленный механиками Garry's Mod.

Отмечается, что по окончанию акции пользователям весь прогресс будет перенесен в полноценную версию игры в случае ее покупки.

Call of Duty: Black Ops 7 вышла 14 ноября для ПК, PlayStation и Xbox. Игра также включена в подписку Game Pass, где она предлагается бесплатно. Выход игры сопровождался критикой со стороны геймеров, а, по оценкам аналитиков, продажи проекта оказались примерно на 50% ниже показателей предыдущей части серии.

