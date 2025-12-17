Названа дата релиза игры Disciples: Domination

Выход ролевой стратегии Disciples: Domination состоится 12 февраля 2026 года.

Об этом авторы объявили в свежем трейлере.

Разработкой занимается Artefacts Studio, издателем выступает компания Kalypso Media.

Серия Disciples с релизом первой части в 1999 году выступала конкурентом серии Heroes of Might and Magic, но в более мрачном сеттинге дарк-фэнтези. У последней в следующем году также ожидается выпуск нового проекта - Olden Era, поэтому при хороших раскладах можно ожидать ренессанса не самого популярного нынче жанра.

Релиз Disciples: Domination запланирован на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.