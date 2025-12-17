Команды DL.Games и Sostav запустили праздничный проект «Пахали как кони» — игру, которая заигрывает своей механикой и визуалом с символом будущего года, одновременно обыгрывая реалии диджитал-среды.

© Sostav.ru

В этом проекте механика «ад-рай» превратилась в «отпуск-офис». Это вселенная, где игроки оказываются вершителями лошадиных судеб и решают куда отправить того или иного коня в соответствии с его поступками, исходя из своего морального компаса.

Digital Lab Games:

Спасибо команде Sostav за совместный проект и открытость к новым идеям! Вместе мы сделали проект с нестандартной механикой, короткими игровым сессиями, которую вряд ли удалось бы реализовать в маркетинговых проектах. Мы хотели дать аудитории отвлечься, подарить эмоции и немного контроля над ситуацией, которого обычно не хватает в предновогодних скачках.

А вы куда бы отправили коня, который мог объяснить клиенту, что «вчера» — это не дедлайн, но конкретизирует правки фразой «моей жене не понравилось»?

Игрокам предстоит создать собственную лошадку и присоединиться к новой вселенной. Они выбирают пол, внешность, характерные поступки и отправляются судить других коней. Предстоит решить кого отправить в отпуск и отмечать новый год, расслабляясь в теплом бассейне, а кто отправится обратно в офис, отработать еще несколько смен с горящими дедлайнами и остывшим кофе – туда, где новый год все никак не наступит. Если конь кричал на коллег, пропускал дедлайны и фыркал на котиков, то его место именно здесь — в офисном стойле.

Все ситуации, по которым оцениваются кони стилизованы под реальные хорошие или сомнительные поступки из корпоративной жизни и наполнены лёгкой сатирой. В игру также интегрированы уникальные, известные личности, которые вполне легко угадать по их поступкам.

В день будет даваться несколько персонажей для распределения. Чем больше персонажей игрок оценил, тем выше место в рейтинге и шанс получить призы. Быстрее расти в рейтинге позволят выполнение специальных заданий и регулярный заход в игру. Персонажи в отпуске или офисе генерируют очки рейтинга, поэтому важно заходить в игру и не забывать их собирать.

Игра «Пахали как кони» интегрирована в телеграм-канал Sostav и продлится до конца январских выходных.