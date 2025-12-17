«Киберкешбэк» для апгрейда ПК придумали в России

ЛДПР предложила компенсировать 20% стоимости комплектующих для компьютеров

ЛДПР предлагает ввести «киберкешбэк» — программу, по которой государство будет компенсировать 20% стоимости апгрейда компьютеров для молодёжи, IT-специалистов, дизайнеров и геймеров. Об этом «Газете.Ru» рассказал замглавы Всероссийской молодёжной организации ЛДПР Марат Шипов.

«Сегодня мы фиксируем не просто рост цен, а спекулятивную атаку на рынок комплектующих для компьютеров. Западные Samsung и Micron искусственно создали дефицит памяти. Давайте честно: собрать нормальный игровой или рабочий комп сегодня стало нереально дорого», — отметил он.

Шипов подчеркнул, что глобальные корпорации переключились на ИИ и нейросети, оставив обычных пользователей — студентов и школьников — с дефицитом и завышенными ценами на оперативную память и SSD.

Ранее представитель Kingston Кэмерон Крэндалл заявил, что цены на чипы NAND выросли на 246% с начала 2025 года и продолжат расти до конца 2026 года, а SSD подорожают из-за их 90%-ной доли в себестоимости. Эксперт рекомендовал не откладывать покупку комплектующих.