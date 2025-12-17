Для Hollow Knight: Silksong анонсировали бесплатное DLC

Хардкорный платформер Hollow Knight: Silksong совсем скоро получит бесплатное DLC под названием Sea of Sorrow. Тизер дополнения показала студия Team Cherry, релиз запланирован на 2026 год.

© Ferra.ru

Анонс прозвучал вскоре после успеха Silksong на The Game Awards 2025. Sea of Sorrow отправит Хорнет в новую морскую область.

Разработчики обещают свежие локации, сложных боссов, дополнительные задания и расширение лора. Подробностей пока немного — студия намерена раскрывать их ближе к выходу дополнения.

DLC будет полностью бесплатным для всех владельцев Hollow Knight: Silksong. Team Cherry подчеркнула, что продолжит поддержку игры, параллельно работая над новым проектом.

Ранее разработчики намекали, что хотят попробовать себя в другом жанре, но конкретных деталей пока не раскрыли.