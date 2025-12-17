Для Hollow Knight: Silksong анонсировали бесплатное DLC

Для хардкорного платформера Hollow Knight: Silksong анонсировали бесплатное DLC под названием Sea of Sorrow
Хардкорный платформер Hollow Knight: Silksong совсем скоро получит бесплатное DLC под названием Sea of Sorrow. Тизер дополнения показала студия Team Cherry, релиз запланирован на 2026 год.
Анонс прозвучал вскоре после успеха Silksong на The Game Awards 2025. Sea of Sorrow отправит Хорнет в новую морскую область.
Разработчики обещают свежие локации, сложных боссов, дополнительные задания и расширение лора. Подробностей пока немного — студия намерена раскрывать их ближе к выходу дополнения.
DLC будет полностью бесплатным для всех владельцев Hollow Knight: Silksong. Team Cherry подчеркнула, что продолжит поддержку игры, параллельно работая над новым проектом.
Ранее разработчики намекали, что хотят попробовать себя в другом жанре, но конкретных деталей пока не раскрыли.