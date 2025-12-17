Хакер voices38 взломал еще одну игру с DRM-защитой Denuvo

Хакер под ником voices38 взломал еще одну игру с DRM-защитой Denuvo Anti-Tamper.

© Ferra.ru

На этот раз жертвой стал гоночный симулятор F1 2021 — официальная игра по лицензии чемпионата «Формула-1». Информацию подтвердили модераторы профильного сабреддита CrackWatch.

F1 2021 вышла 16 июля 2021 года, а ее антипиратская защита продержалась более четырех лет. После взлома, игра начала распространяться на ресурсах с нелегальным контентом, что делает ее одной из самых «долго защищавшихся» версий Denuvo за последнее время.

Параллельно voices38 прокомментировал новый метод обхода Denuvo с использованием гипервизора, ранее предложенный группировкой MKDEV.

© Red

По его словам, этот подход нельзя считать надежным: подобные кряки могут перестать работать после обновлений драйверов или операционной системы.

Взлом F1 2021 вновь подогрел дискуссию вокруг эффективности Denuvo и того, насколько оправдано использование сложных DRM-механизмов в играх спустя годы после релиза.