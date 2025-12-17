Представлены компактные одновентиляторные RTX 5060 Ti и RTX 5070 от Colorful

Компания Colorful анонсировала линейку компактных видеокарт iGame Mini на базе архитектуры RTX 50XX.

© Ferra.ru

В серию вошли одновентиляторные RTX 5060 Ti Mini OC в версиях на 8 и 16 ГБ, а также RTX 5070 Mini OC с 12 ГБ памяти. Все модели ориентированы на сборки формата ITX и имеют одинаковые габариты — 180 × 123 × 39,8 мм без учета крепежной планки.

Дизайн обновили: вместо бело-серебристого оформления прошлых поколений — матовый черный корпус, металлический бэкплейт и боковая ARGB-зона с надписью MINI. Она управляется через фирменный софт iGame Zizai Planet.

Охлаждение обеспечивает один 95-мм вентилятор и «клеточная» металлическая рамка над радиатором.

© VideoCardz.com

Продажи стартуют в Китае 19 декабря. Цена RTX 5060 Ti 8 ГБ составляет 3499 юаней (39 000 рублей), версия на 16 ГБ — 3999 юаней (45 000 рублей), RTX 5070 12 ГБ — 5199 юаней (59 000 рублей).

Для компактных игровых сборок это редкий случай, когда производительные видеокарты укладываются в действительно короткий одновентиляторный формат.